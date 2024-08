Un transfert à 30M€ va débloquer le mercato du PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

D'ici la fin du mercato, le PSG cherchera essentiellement à dégraisser son effectif avec en premier lieu la vente de Manuel Ugarte qui semble désormais en excellente voie vers Manchester United. Le transfert imminent de Scott McTominay vers Naples devrait d'ailleurs permettre aux Red Devils d'accélérer sur la venue du joueur du PSG.

D'ici vendredi soir, le PSG a l'ambition de dégraisser son effectif après avoir déboursé 170M€ pour se renforcer. Dans cette optique, plusieurs joueurs sont poussés au départ, à commencer par Manuel Ugarte. Un an après sa signature pour 60M€, le milieu de terrain du Sporting CP n'entre plus dans les plans de Luis Enrique et son départ prend forme.

McTominay va débloquer le transfert d'Ugarte

C'est ainsi que depuis plusieurs semaines, Manchester United tente de trouver un accord avec le PSG. Et selon les informations de Sky Sports, ce serait chose faite. Les deux clubs auraient trouvé un accord de principe sur la base d'un transfert avoisinant les 60M€. Néanmoins, tout dépend du transfert de Scott McTominay, très proche de s'engager avec Naples pour environ 30M€. Une somme que les Red Devils réinvestiront pour le transfert de Manuel Ugarte.

Manchester United a un plan B

Et bien que le transfert de Scott McTominay soit très bien engagé, Manchester United a prévu un plan B en cas d'échec des discussions finales avec Naples. Ainsi, le PSG et le club mancunien ont également évoqué la possibilité d'une prêt avec une option d'achat obligatoire qui semble également convenir aux deux parties.