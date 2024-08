Mercato - PSG : Un ultimatum est fixé pour ce transfert à 60M€

Alexis Brunet

Le PSG doit encore gérer plusieurs dossiers avant la fin du mercato. Le club de la capitale cherche notamment à trouver un point de chute à Manuel Ugarte. Le milieu de terrain est très apprécié par Manchester United, qui aurait d’ailleurs envie de boucler ce dossier dans les prochaines 24 heures. Les dirigeants parisiens attendent un chèque de 60M€ pour laisser partir l’Uruguayen.

En deux matches cette saison avec le PSG, João Neves a déjà marqué les esprits. Le milieu de terrain arrivé pour 70M€ bonus compris en provenance du Benfica Lisbonne a déjà distillé quatre passes décisives pour ses coéquipiers. Le Portugais s’est parfaitement intégré au collectif parisien et il a relégué sur le banc un certain Manuel Ugarte.

Ugarte est sur le départ de Paris

Arrivé pour 60M€ l’été dernier, Manuel Ugarte avait commencé par impressionner les supporters du PSG. Le milieu de terrain collectionnait les bonnes performances en début de saison, mais il a par la suite baissé le pied et il a perdu sa place de titulaire. L’aventure pourrait tourner court pour l’Uruguayen à Paris, puisqu’il serait déjà sur le départ. Luis Enrique ne compte plus sur lui et il n’a d’ailleurs pas fait appel à lui pour les deux premiers matches de Ligue 1, face au Havre et à Montpellier.

Manchester United veut rapidement boucler le dossier Ugarte

Avant la fin du mercato, Manuel Ugarte a de grandes chances de quitter le PSG. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, c’est Manchester United qui tente depuis plusieurs semaines d’attirer le milieu de terrain. Les négociations traînent donc, mais selon les informations de GIVEMESPORT, les Red Devils seraient déterminés à boucler ce dossier dans les prochaines 24 heures. Pour cela, il faudra convaincre le champion de France, qui demande au moins 60M€ pour laisser partir l’ancien joueur du Sporting Lisbonne. Plus globalement, les deux clubs ont jusqu’au 30 août pour trouver un accord, date de la fin du marché des transferts.