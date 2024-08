Mercato : Le RC Lens va boucler un transfert très attendu en Ligue 1 ?

Arnaud De Kanel

A quelques jours de la fin du mercato, le RC Lens ne désespère pas de vendre ses éléments indésirables. Parmi-eux, Massadio Haidara, que les dirigeants artésiens cherchent à vendre depuis de nombreux mercatos. Le latéral gauche pourrait rebondir en Ligue 1.

Le mercato estival fermera ses portes dans moins d'une semaine et le RC Lens risque d'animer les débats. Le club artésien a besoin de vendre et pourrait recevoir des coups de main en Ligue 1. L'ASSE notamment, s'intéresserait à Stjin Spierings et Salis Abdul Samed selon L'Equipe. Mais ce n'est pas tout...

Haïdara à Brest ?

A la recherche d'un latéral gauche pour pallier à la terrible blessure de Bradley Locko, le Stade Brestois s'intéresserait à Massadio Haidara selon les informations de Foot Mercato. Ce transfert est très attendu pour les deux clubs puisque Lens cherche à s'en séparer depuis de nombreux mois et que les Brestois veulent un latéral gauche de toute urgence.

Le dossier Kurzawa au point mort

Le Stade Brestois avait pourtant étudié l'option Layvin Kurzawa. Or, le salaire de l'ancien parisien pose problème. Massadio Haïdara apparait donc comme la solution de repli idéale, bien que le Malien ne soit pas très emballé à l'idée de quitter le RC Lens. Le club qatari d'Al-Khor surveille également sa situation.