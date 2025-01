Mercato - OM : De Zerbi prépare un transfert très spécial !

Alexis Brunet

Avec le départ d’Elye Wahi, l’OM est dans l’obligation de recruter un buteur avant la fin du mercato hivernal, car Roberto De Zerbi ne peut compter que sur Neal Maupay et le très jeune Robinio Vaz. Pablo Longoria est donc à la recherche de la perle rare et le nom d’Evan Ferguson est notamment cité. L’Irlandais évolue à Brighton et il avait été lancé en pro il y a deux ans par l’actuel coach marseillais.

Le temps presse pour l’OM. Le 3 février, le mercato hivernal fermera ses portes et le club phocéen cherche encore à se renforcer dans plusieurs secteurs. Le principal besoin se trouve en attaque, où Roberto De Zerbi a récemment perdu Elye Wahi, parti du côté de Francfort. Un joueur doit donc arriver dans les prochains jours et Pablo Longoria multiplie les pistes.

L’OM piste Evan Ferguson de Brighton

L’OM aurait plusieurs noms en tête et, d’après les informations de Foot Mercato, l’un d’entre eux serait celui d’Evan Ferguson. Ce dernier est âgé de 20 ans et il évolue du côté de Brighton. Cette saison, il ne compte que 373 minutes sur les terrains avec les Seagulls, pour seulement un but, mais il a régulièrement été blessé et c’est encore le cas actuellement.

Des retrouvailles avec De Zerbi ?

Si Evan Ferguson débarque à l’OM, il pourrait retrouver un visage bien connu. En effet, l’Irlandais a déjà été coché par Roberto De Zerbi, lorsque ce dernier était l’entraîneur de Brighton. Il avait, à cette occasion, inscrit six buts en 27 matches. Les deux hommes pourraient donc se retrouver à Marseille et l’attaquant pourrait devenir le nouvel avant-centre titulaire du club phocéen. Affaire à suivre…