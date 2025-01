Mercato - OM : Le prochain transfert annoncé à l’étranger ?

Alexis Brunet

L’OM pourrait bien être l’un des acteurs de la fin du mercato en France. Le club phocéen cherche au minimum encore deux recrues, une au milieu de terrain et une en attaque. Les dirigeants marseillais penseraient notamment à Nicolo Fagioli de la Juventus de Turin pour l’entrejeu et cela tombe bien, la presse italienne annonce que son départ est imminent.

Encore une fois, Pablo Longoria va avoir le téléphone qui chauffe dans les prochains jours. En effet, le mercato hivernal ferme ses portes le 3 février et le président de l’OM espère encore boucler quelques transferts. Deux joueurs pourraient poser leurs valises à Marseille avant la date fatidique, alors qu’un départ serait également dans les tuyaux.

Koné sur le départ, Fagioli pour le remplacer ?

Pour ce qui est des arrivées, l’OM rechercherait surtout un milieu de terrain et un attaquant. Cela aurait pour but de combler le départ d’Elye Wahi, mais également celui possible d’Ismaël Koné, qui n’entre plus dans les plans de Roberto De Zerbi. Le club phocéen aurait d’ailleurs une piste principale pour remplacer le Canadien : Nicolo Fagioli.

Le départ de Fagioli est en bonne voie

L’OM aurait de grandes chances d’attirer Fagioli, car il n’entrerait plus dans les plans de Thiago Motta à la Juventus de Turin. La formation italienne serait prête à s’en séparer et on entrerait dans une phase décisive des négociations, d’après le Corriere dello Sport. La Vieille Dame demanderait 20M€ pour son milieu de terrain, et elle serait d’accord pour le laisser partir en prêt avec option d’achat. Marseille serait pour le moment plutôt partant pour un simple prêt, mais les discussions vont se poursuivre.