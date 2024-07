Mercato - OM : De Zerbi fait deux grandes révélations !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fraîchement nommé sur le banc de l'OM, Roberto De Zerbi s'est confié sur ce choix de carrière dans la presse italienne. Et il fait deux révélations majeures en ce sujet en indiquant qu'il avait recalé des équipes majeurs en Europe, mais également qu'il a toujours été attiré par l'OM dont il garde de précieux souvenirs de la grande époque.

Longtemps en quête de son nouvel entraîneur, l'OM a fini par trouver son bonheur avec Roberto De Zerbi ! L'ancien coach de Brighton était pourtant courtisé par des cadors européens (Liverpool, Bayern Munich), mais c'est finalement le projet marseillais qui l'a emporté aux yeux du technicien italien. Interrogé par Zeta , De Zerbi fait d'ailleurs deux révélations à ce sujet.

De Zerbi a recalé des cadors avant l'OM

« Je pensais que je resterais sans banc pendant un an si je ne trouvais pas une offre qui me stimulait. Il y a eu des contacts avec des équipes importantes, mais pour diverses raisons, nous n’avons pas trouvé d’accord. Les dirigeants de Marseille, en revanche, ont été clairs dès le début », indique De Zerbi, qui a donc refusé des clubs prestigieux pour finalement atterrir à l'OM cet été. Et pour cause, il révèle un lien assez spécial avec le club phocéen.

« Un endroit qui m’a toujours fasciné quand j’étais petit »