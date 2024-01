Mercato - OM : Coup de tonnerre pour l'avenir de Gattuso ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé en septembre dernier afin de remplacer Pablo Longoria, Gennaro Gattuso a du mal à redresser la barre et la récente élimination contre Rennes en Coupe de France n'arrange rien à la position du technicien italien. A tel point que son avenir à l'OM est loin d'être garanti selon Daniel Riolo.

Le début de saison de l'OM aura été plus qu'animé. En effet, le 18 septembre, une réunion houleuse entre les dirigeants et les supporters marseillais a abouti à la démission de Marcelino, remplacé très rapidement par Gennaro Gattuso. Mais le bilan du technicien italien n'est pas encore totalement satisfaisant.

«L’avenir de Gattuso ? Ça dépend»

Par conséquent, l'avenir de Gattuso à l'OM pose déjà question, et selon Daniel Riolo, un départ est loin d'être inenvisageable. « L’avenir de Gattuso ? Ça dépend de qui sera le président, si on veut le prolonger ou pas, ça dépend de s’il veut rester lui aussi », confiait le journaliste de RMC au micro de l' After Foot , tout en rappelant que justement, Pablo Longoria est également sur le départ.

Mercato - OM : Accord confirmé avec Longoria, un transfert prend forme https://t.co/DjwQeqclaP pic.twitter.com/nWutqJx0f9 — le10sport (@le10sport) January 23, 2024

Longoria aussi sur le départ ?