Mercato - OM : «C'est terminé», le départ de Longoria annoncé en direct 

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs semaines, l'avenir de Pablo Longoria ne cesse de faire parler. Lâché par tous les proches dont il s'était entouré au sein de la direction de l'OM, le dirigeant espagnol préparerait son départ en coulisses. Christophe Dugarry confirme même que «c’est terminé pour lui».

Depuis la réunion entre les supporters de l'OM et certains membres des groupes des supporters marseillais, plusieurs dirigeants ont quitté le club. En effet, David Friio et Mathieu Louis-Jean ont ainsi rejoint l'OL tandis que Javier Ribalta est également parti. Sans oublier la démission de Marcelino. Autrement dit, Pablo Longoria se retrouve isolé à Marseille où il s'est entouré de plusieurs proches. Par conséquent, son départ dans les prochaines semaines est régulièrement évoqué, d'autant plus que dans le même temps, Stéphane Tessier, directeur général de l'OM, prend du poids en interne. Selon Christophe Dugarry, tous ces indices tendent à penser que Pablo Longoria quittera prochainement son poste.

Mercato - OM : Le prochain transfert de Longoria se confirme https://t.co/Wx1Dt6hfzd pic.twitter.com/4342rfiM4i — le10sport (@le10sport) January 23, 2024

«Je pense que c’est terminé pour lui»

« Je pense que c’est terminé pour lui. (Ndlr Longoria) Il est arrivé au bout de ses tours de magie. J’ai dit que c’est un embrouilleur. Et ça y est, il est démasqué, l’enfumage est terminé. Le résultat est là : cette équipe n’en est pas une. Il y a trop de carences, d’imperfections, de ratés », assure l'ancien joueur de l'OM au micro de Rothen s'enflamme sur RMC , avant d'en rajouter une couche.

«Il y a des choses qui sont incohérentes»