Mercato - PSG : Mbappé au Real Madrid, l’image qui fait le buzz en Espagne

Depuis quelques semaines l’avenir de Kylian Mbappé monopolise l’actualité, puisque la fin du contrat qui le lie au Paris Saint-Germain approche à grands pas. C’est notamment le cas en Espagne, où on l’attend une nouvelle fois du côté du Real Madrid après l’énorme échec de 2022, lorsque la star française avait finalement prolongé avec le PSG.

Chaque jour apporte son nouveau débat sur Kylian Mbappé, qui n’a toujours pas tranché pour son avenir comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com. Le PSG souhaite évidemment le prolonger, avec des sommes astronomiques évoquées ces derniers jours qui pourraient faire tourner la tête de n’importe quel footballeur.

D’après les informations de RMC Sport , la proposition parisienne porterait sur un contrat de quatre ans d’un montant total de 400M€, soit 100M€ par de salaire. Une véritable folie, sachant qu’actuellement ce montant semble correspondre à l’intégralité des gains sur une seule année (sponsors et revenus publicitaires inclus) pour Kylian Mbappé. Inutile de préciser que s’il accepte, il deviendrait le sportif français le mieux payé de tous les temps.

En attendant, le Real Madrid observe la situation, avec l’espoir de ne pas revivre la même désillusion qu’en 2022. A l’époque, tout le monde voyait l’attaquant français rejoindre les Merengue , mais il a finalement attendu la toute dernière journée de la Ligue 1 pour annoncer sa signature au PSG. Une décision qui a laissé des traces, puisque certains à Madrid refusent encore d’imaginer son arrivée, deux ans après.

