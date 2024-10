Mercato - OM : Cette recrue a conquis le vestiaire !

Thomas Bourseau

Entre l’OM et Roberto De Zerbi, cela semble être l’amour fou depuis le début de la saison. L’entraîneur italien n’a pas tardé à convaincre les observateurs et supporteurs. Sans oublier le plus important : les joueurs. De Zerbi dispose d’un groupe soudé dont Leonardo Balerdi, le capitaine, avoue retomber en enfance quand il lui parle.

Roberto De Zerbi est sans contestation possible l’une des grandes satisfactions du mercato estival de l’OM. Nommé entraîneur du club phocéen par le tandem Pablo Longoria-Medhi Benatia en juin dernier, le technicien italien a réussi à rapidement se faire adopter par les supporters et les joueurs semblent totalement adhérer à sa philosophie de jeu.

L’OM tape dans le mille avec Roberto De Zerbi

D’ailleurs, certaines des 12 recrues estivales ont avoué avoir été convaincue par le discours de Roberto De Zerbi voire sa présence tout simplement avant d’accepter de signer à l’OM. Ce fut notamment le cas de Valentin Carboni. Capitaine de l’Olympique de Marseille depuis l’intronisation de De Zerbi, Leonardo Balerdi n’a pas tari d’éloges à son sujet.

«Je suis un enfant quand il parle, ce qu'il propose, j'aime bien l'avoir comme coach»

« Pour moi Roberto De Zerbi est un top coach, depuis le premier jour c'est différent et spécial. Il nous apporte beaucoup de choses, je suis un enfant quand il parle, ce qu'il propose, j'aime bien l'avoir comme coach ». a déclaré le patron du vestiaire de l’OM en conférence de presse vendredi et dans des propos rapportés par Le Phocéen.