Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette piste offensive ouvre grand la porte à un départ !

Publié le 28 septembre 2020 à 10h45 par A.D.

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, l'OM souhaite s'attaquer à Boulaye Dia depuis le mois de juin. Interrogé sur son avenir, l'attaquant du Stade de Reims a confié qu'un départ était toujours possible cet été.

En quête d'un nouvel attaquant, Pablo Longoria a identifié le profil de Boulaye Dia. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité le 15 juin, le « Heat of Football » de l'OM a prévu de passer à l'offensive cet été pour l'attaquant du Stade de Reims. Alors que le mercato ferme ses portes le 5 octobre, le club phocéen n'a plus qu'une semaine pour boucler ce dossier. Et si le timing semble serré, un départ est toujours possible pour Boulaye Dia cet été.

«Un départ de Reims ? C'est une possibilité»