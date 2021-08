Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette énorme annonce sur la vente de l’OM !

Publié le 4 août 2021 à 4h15 par T.M.

Bien que Frank McCourt répète que l’OM n’est pas à vendre, certains estiment que la porte serait toujours ouverte. Il n’en serait rien.

Ces dernières semaines, cela s’est nettement calmé concernant la vente de l’OM. Ce dossier était au centre de l’actualité phocéenne pendant un bon moment. L’été dernier, ce sont Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajourdi qui étaient intéressés par l’OM. Ces derniers mois, ce sont les Saoudiens qui étaient annoncés pour succéder à Frank McCourt. Mais ce dernier a toujours été clair : il ne veut pas vendre. Et cela n’est clairement pas un discours de façade.

« J’étais certain que « je ne veux pas vendre » c’était « je veux plus » »