Mercato - OM : C’est terminé pour ce transfert polémique ?

Après Ismaël Koné et Lilian Brassier, l’OM semblait proche de s’attacher les services de sa troisième recrue estivale en la personne de Youcef Atal, lui qui est libre de tout contrat. Une signature à laquelle plusieurs personnes se sont opposées, à l’image de Benoît Payan et de Renaud Muselier, et qui est désormais au point mort.

Condamné le 3 janvier dernier à huit mois de prison avec sursis et 45 000€ d’amende pour « provocation à la haine raciale », Youcef Atal a quitté l’OGC Nice cet hiver pour prendre la direction d’Adana Demirspor. L’international algérien (42 sélections) avait relayé sur les réseaux une publication d’un prédicateur palestinien qui souhaitait « un jour noir pour les juifs », en réponse à la guerre qui oppose Israël à la Palestine.

L’arrivée d’Atal fait polémique

Désormais libre de tout contrat après son expérience en Turquie, Youcef Atal semblait proche d’un retour en Ligue 1, à l’OM. Selon Foot Mercato , un accord de principe aurait été trouvé entre les deux parties, portant sur un contrat d’un an, plus une année supplémentaire en option. Sauf que depuis, plusieurs personnes se sont opposés à son arrivée à Marseille, comme le maire de la ville, Benoît Payan, ainsi que le président de la région PACA, Renaud Muselier.

Un dossier pas prioritaire pour l’OM