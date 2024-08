Mercato - OM : C’est fini, transfert avorté à Marseille ?

Thomas Bourseau

Ismaël Bennacer (26 ans) ne devrait pas être l’ultime renfort de l’Olympique de Marseille cet été. Ce n’est pas une question de volonté de l’OM de le recruter, qui est présente, à l’instar de celle de l’international algérien qui cultiverait le désir de signer à Marseille. Le problème réside ailleurs et plus particulièrement dans l’incapacité des dirigeants marseillais de trouver un point de chute à Jordan Veretout qui bloquerait toute arrivée de Bennacer selon RMC Sport.

Il reste un peu moins de deux heures à Pablo Longoria et à Medhi Benatia afin de se montrer inventifs pour le recrutement d’Ismaël Bennacer. Le milieu de terrain algérien de 26 ans aimerait rejoindre l’OM comme l’a affirmé La Minute OM ce vendredi soir. Toutefois, l’offre de prêt de l’Olympique de Marseille n’a pas trouvé preneur au sein de la direction de l’AC Milan qui est contractuellement lié à Bennacer jusqu’en juin 2027.

«Bennacer souhaite venir à Marseille»

Toutefois, afin d’avoir une quelconque chance de mettre la main sur Ismaël Bennacer, le comité directeur de l’OM présidé par Pablo Longoria se doit de remplir une condition pas facile dans ces dernières heures du mercato : vendre Jordan Veretout (31 ans), indésirable et membre à part entière du loft mis en place à l’Olympique de Marseille. « La tendance est que Jordan Veretout reste à Marseille qui voulait le vendre pour essayer de faire Ismaël Bennacer. Il y avait une possibilité puisque Bennacer souhaite venir à Marseille ». a confié Fabrice Hawkins ce vendredi sur les ondes de RMC.

«Il y avait un montage imaginé prêt avec une prise en charge d’une partie du salaire par l’AC Milan»

Le journaliste de RMC a profité de sa présence pour l’émission l’After Live afin de laisser entendre que la double opération Jordan Veretout, dans les petits papiers de l’OL selon Foot Mercato, et Ismaël Bennacer ne devrait pas jouer en faveur de l’OM… « Il y avait un montage imaginé prêt avec une prise en charge d’une partie du salaire par l’AC Milan. Si Marseille ne fait pas de ventes, ou Jordan Veretout ou Chancel Mbemba, ça va être très compliqué de réaliser cette opération. Veretout, à l’heure où on parle, la plus grande probabilité est qu’il reste à l’OM ».