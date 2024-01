Mercato - OM : C'est annoncé, une recrue débarque à Marseille !

Arnaud De Kanel

Privé de Valentin Rongier, Pape Gueye, Azzedine Ounahi et Amine Harit pour au moins trois semaines, l'OM a été sommé de réagir sur le mercato. Un temps sur Lucien Agoumé, le club phocéen s'est finalement rabattu sur Jean Onana, mis à l'écart par Besiktas il y a quelques semaines. Le Camerounais est attendu à Marseille lundi.

L'OM est le club de Ligue 1 le plus impacté par la CAN. L'entrejeu marseillais est l'un des secteurs les plus touchés puisque trois joueurs ont rejoint leur sélection tandis que Valentin Rongier est toujours blessé. Jordan Veretout et Geoffrey Kondogbia sont les deux seuls joueurs expérimentés mais ils vont être rejoints par un ancien joueur de Ligue 1.

Visite médicale lundi pour Onana

Passé par le LOSC, les Girondins de Bordeaux et le RC Lens, Jean Onana va s'engager avec l'OM dans les prochaines heures. Selon RMC Sport , le milieu de terrain camerounais, également capable de dépanner en défense centrale, devrait passer sa visite médicale lundi à Marseille avant de parapher son contrat avec l'OM. Il s'agit d'un prêt avec option d'achat.

Débuts attendus contre Strasbourg

Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Jean Onana devrait être disponible pour la réception de Strasbourg vendredi. Un renfort pour le moins bienvenu pour Gennaro Gattuso qui avait réclamé un milieu de terrain en conférence de presse vendredi.