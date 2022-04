Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça s’agite en coulisse pour Alvaro Gonzalez !

Publié le 6 avril 2022 à 6h00 par Th.B.

N’entrant plus dans les plans de l’OM et de l’entraîneur Jorge Sampaoli, Alvaro Gonzalez pourrait bien voir son contrat être résilié dans les prochains jours.

Rien ne va plus entre Alvaro Gonzalez et l’OM. En effet, ayant reçu l’aval de la direction de l’Olympique de Marseille, le défenseur espagnol est rentré en Espagne dernièrement afin de se ressourcer comme le révélait L’Équipe à la fin du mois de mars et comme ce fut confirmé par le directeur de la communication du club phocéen Jacques Cardoze. Bien que son contrat court jusqu’en juin 2024 à l’OM, Alvaro Gonzalez ne devrait certainement pas l’honorer et pourrait quitter le club dans les prochains jours ou semaines. .

« Ça devrait se régler avec une résiliation dans les prochains jours »