Foot - Mercato - OM

Ça bouge en coulisses pour Sanchez, son transfert se rapproche

Publié le 5 août 2022 à 17h35 par Jules Kutos-Bertin

Poussé vers la sortie par l’Inter, Alexis Sanchez a tapé dans l’œil de l’OM. Depuis plusieurs jours, les discussions avec le club olympien s’intensifient et le Chilien aurait accepté de rejoindre Marseille. Dans le même temps, les négociations avec l’Inter vont dans le bon sens, un accord pour une résiliation de son contrat pourrait même être trouvé ce vendredi.

Après une très bonne saison où l’OM aura obtenu la deuxième place de Ligue 1 et donc sa qualification directe en Ligue des Champions, tout le monde s’attendait à un début de mercato tonitruant. L’été dernier, Frank McCourt avait remis la main à la poche, un signe de son implication. Un an plus tard, le milliardaire américain n’a pas voulu réinjecter des fonds pour le mercato. Résultat, l’OM a mis du temps à se lancer, ce qui a coûté le départ de Jorge Sampaoli. A deux jours du premier match de Ligue 1, sept joueurs sont finalement arrivés. Et ce n’est pas terminé…

Alexis Sanchez tenté par l’OM

Alors que Jordan Veretout vient d’atterrir à Marseille ce vendredi et qu’il devrait signer son contrat dans la foulée, Alexis Sanchez continue lui aussi de se rapprocher de l’OM. Pourtant, il y a quelques semaines, les supporters marseillais étaient loin d’espérer une telle opération. Même si l’Inter Milan ne veut plus de lui, Sanchez avait donné sa priorité au FC Barcelone, club qu’il rêve de retrouver. Et en cas d’échec, l’ancien joueur d’Arsenal attendait au moins des offres de clubs espagnols et anglais. Finalement, aucune proposition alléchante n’est arrivée, Alexis Sanchez a donc fini par s’intéresser à l’option de rejoindre l’OM.

Le Chilien se rapproche de Marseille

Depuis plusieurs jours, les discussions entre le camp Sanchez et l’OM s’intensifient. D’après les informations de calciomercato.com , les deux parties continueraient de se rapprocher et on semble se rapprocher d’un accord. Avant de signer, l’international chilien aurait demandé, ce mercredi, des certitudes aux dirigeants marseillais. Vu la situation, Alexis Sanchez semble avoir été rassuré par Pablo Longoria. Reste à tomber d’accord avec l’Inter Milan.

Mauricio Isla : "Je pense que c'est la bonne destination pour Alexis Sanchez d'aller à l'OM. C'est un club formidable, avec des supporters extraordinaires qui donnent envie de jouer tous les week-ends." (@Bolavipcl) #TeamOM pic.twitter.com/wsOHBNKilF — Infos OM (@InfosOM_) August 5, 2022

Accord imminent avec l’Inter