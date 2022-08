Foot - Mercato - OM

Longoria plombé par un joueur du Real Madrid ?

Publié le 5 août 2022 à 16h00 par Quentin Guiton

Pour son opération dégraissage, l’OM a dressé une liste de joueurs invités à aller voir ailleurs. Parmi ces indésirables se trouve Pol Lirola, le latéral droit espagnol. Si le joueur ne souhaiterait pas partir, la récente signature de Jonathan Clauss pourrait l’amener à revoir ses plans. D’ailleurs, l’Inter Milan serait intéressé. Mais les Nerazzurri pourraient aussi se tourner vers une autre option…

L’OM a déjà attiré pas moins de sept recrues, en attendant les arrivées de Jordan Veretout et d’Alexis Sanchez. Mais Pablo Longoria le sait, il doit vendre pour pouvoir contrebalancer toutes ces dépenses. Ainsi, le club olympien ne retiendra personne excepté Paul Lopez, et aurait en plus établi une liste de joueurs invités à aller voir ailleurs cet été. Parmi eux se trouve notamment Pol Lirola. Très bon lors de son premier passage en prêt du côté de l’OM, le latéral espagnol a ensuite déçu. Et s’il aimerait rester et convaincre Igor Tudor, l’arrivée de Jonathan Clauss complique les choses.

L’Inter Milan, une porte de sortie prestigieuse

Mais Pol Lirola pourrait bien rebondir dans une équipe de premier rang. En effet, d’après But Football Club , l’Inter Milan aurait un œil sur le joueur de l’OM en cas de vente de Denzel Dumfries à Chelsea. Cependant, le club lombard voudrait proposer un prêt.

Odriozola plutôt que Lirola ?