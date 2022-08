Foot - Mercato - OM

OM : Une porte de sortie prestigieuse s’offre à Lirola

Publié le 4 août 2022 à 23h10 par Jules Kutos-Bertin

Poussé vers la sortie après une saison difficile, Pol Lirola souhaiterait se racheter avec l’OM. Malgré les bonnes intentions de son joueur, Pablo Longoria voudrait s’en séparer cet été. D'ailleurs, l’Inter Milan serait sur le coup pour anticiper le départ probable de Denzel Dumfries à Chelsea. Cependant, le club italien souhaiterait le faire venir en prêt.

Après avoir bouclé l’arrivée de sept recrues et en attendant Jordan Veretout et Alexis Sanchez, l’OM va devoir s’atteler à une mission beaucoup plus difficile : vendre. Hormis Luan Peres, Pablo Longoria n’est pas parvenu à vendre un seul joueur cet été. Un retard à l’allumage qui ne plaît pas à Frank McCourt qui lui a rappelé en juin dernier qu’il attendait des rentrées d’argent.

Pol Lirola veut se racheter

Pourtant, l’OM ne manque pas d’indésirables. Et Pol Lirola en fait partie. Après six mois très prometteurs, le latéral espagnol a été l’ombre de lui-même la saison suivante. Résultat, l’OM souhaite s’en séparer. D’après les informations de But Football Club , Pol Lirola souhaiterait toutefois se racheter avec l’arrivée d’Igor Tudor. Mais la venue de Jonathan Clauss devrait lui barrer la route.

L'entourage de Lirola :"Il est persuadé d'avoir des opportunités cette année et travaille très dur. Il ne quittera pas l'OM."- La Provence -#TeamOM pic.twitter.com/2ZN8au3coT — Fanatic0M (@Fanatic0M) August 2, 2022

L’Inter Milan pense à lui