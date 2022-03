Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Bakambu, Kolasinac… Sampaoli n’était pas satisfait !

Publié le 13 mars 2022 à 10h10 par T.M.

Cet hiver, Jorge Sampaoli a vu Cédric Bakambu et Sead Kolasinac rejoindre l’OM. Pas de quoi toutefois satisfaire à 100% l’entraîneur phocéen.

Après un dernier mercato estival très animé, Jorge Sampaoli en voulait encore à l’OM. Ainsi, à l’approche de la fenêtre hivernale, l’Argentin avait multiplié les messages envers sa direction et Pablo Longoria afin d’avoir de nouveaux renforts pour bien terminer la saison. Et Sampaoli a été entendu par sa direction puisque Longoria est allé chercher Cédric Bakambu, libre, et Sead Kolasinac, libéré de son contrat par Arsenal. De quoi ainsi venir renforcer le secteur offensif où Milik n'était pas en grande réussite et le couloir gauche de la défense où Jordan Amavi venait de faire ses valises.

Un recrutement pas réussi à 100% !