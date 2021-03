Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arturo Vidal, une arrivée impossible pour l’OM ?

Publié le 19 mars 2021 à 4h00 par T.M.

A l’OM, Jorge Sampaoli serait passé à l’action pour tenter de convaincre Arturo Vidal. Toutefois, cette piste pourrait être plus que compliquée pour les Phocéens.

Arrivé sur le banc de l’OM, Jorge Sampaoli voudrait construire un effectif à son image et pour cela, il voudrait s’entourer d’anciens joueurs à lui. Et selon les informations de La Tercera , l’Argentin regarderait notamment du côté de l’Inter Milan avec Arturo Vidal, son ancien protégé en sélection chilienne. Et Sampaoli serait visiblement déjà passé à l’action. En effet, un proche de Vidal a assuré : « Il l'a contacté parce qu'il le veut à Marseille. Cela lui a fait plaisir. Il faut voir ce que sera le projet de l'Inter la saison prochaine ».

Un salaire trop important ?

Arturo Vidal pourrait-il être la première star amenée par Jorge Sampaoli à l’OM ? En l’état actuel des choses, cela semble difficilement envisageable. En effet, le Chilien a un salaire qui semble inabordable pour les Phocéens. Actuellement, le joueur de l’Inter Milan percevrait près de 6M€ nets par saison. Des émoluments bien au-dessus des salaires actuels à l’OM. De plus, en raison des finances dans le rouge au sein du club phocéen et du projet de Pablo Longoria d’établir une grille salariale, cela ne collerait clairement pas. A moins qu’Arturo Vidal ne consente à de très gros efforts financiers…