Mercato - OM : 72M€ et un transfert historique à Marseille ?

Arnaud De Kanel

Recrue la plus onéreuse de l'histoire de l'OM, Vitinha s'est engagé avec le Genoa il y a quelques jours. Cependant, le club phocéen a négocié une clause de rachat avec la formation italienne. L'OM pourrait donc décider de rapatrier Vitinha si l'envie en prend ses dirigeants mais il faudra débourser 40M€, ce qui portera le total de l'opération à 72M€. Un record.

Prêté au Genoa en janvier dernier, Vitinha reste en Italie. L'OM a fait le choix de se séparer du joueur le plus cher de son histoire seulement un an et demi après son arrivée. En janvier 2023, le club phocéen avait déboursé 32M€ pour l'arracher des mains de Braga et pourrait être amené à dépenser 40M€ dans les prochaines années pour le rapatrier. L'attaquant portugais ne semble pas être contre cette idée au vu de son message d'adieu qui ne laisse aucune place à la rancœur envers l'OM.



«Vous êtes dans mon cœur»

« Il est temps de dire adieu. Ce fut un honneur de porter ce maillot historique et de donner le meilleur de moi-même pour le club. Même si tout ne s’est pas déroulé comme je l’avais rêvé, je pars avec des apprentissages précieux et des souvenirs inoubliables. La passion que vous montrez pour le club est inspirante et m’a toujours donné envie de tout donner sur le terrain. Une partie de moi restera toujours à Marseille. Ici, j’ai grandi en tant que joueur et en tant que personne. À l’OM, à mes coéquipiers, au staff technique et à tous ceux qui m’ont soutenu, je vous adresse mes sincères remerciements. Vous avez été infatigables, même dans les moments difficiles. Je sais que le club continuera à se battre pour de grandes conquêtes, avec votre soutien inconditionnel. Je serai toujours au premier rang pour vous encourager. Un au revoir éternel, OM. Vous êtes dans mon cœur », a écrit Vitinha sur ses réseaux sociaux. Maintenant, l'OM peut décider de boucler un retour historique.

Une clause à 40M€, un total à 72M€ !

Pablo Longoria et ses équipes ont négocié une clause de rachat prioritaire évaluée à 40M€. Si jamais Vitinha venait à exploser, l'OM pourrait décider de lever cette clause, ce qui porterait alors le total à 72M€ dépensés pour le recrutement de l'attaquant portugais. Un transfert encore plus historique qu'il ne l'est déjà.