Mercato - OL : Rudi Garcia confirme une piste chaude !

Publié le 24 janvier 2020 à 14h20 par G.d.S.S. mis à jour le 24 janvier 2020 à 14h21

Rudi Garcia a fait un point sur le mercato hivernal de l’OL, et confirme l’intérêt qu’il porte à Bruno Guimarães.