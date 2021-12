Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Le successeur de Juninho est connu !

Publié le 23 décembre 2021 à 21h38 par La rédaction

Alors que Juninho a annoncé son départ de l'OL, Jean-Michel Aulas a opté pour une solution en interne pour le remplacer puisque Bruno Cheyrou a été promu.