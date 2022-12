Mercato - OL : Le feuilleton est terminé, l'annonce est tombée pour la vente du club

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après des semaines de rebondissements, OL Groupe a annoncé la vente du club à la holding américaine Eagle Football dirigée par John Textor. Les deux parties sont finalement parvenues à trouver un accord ces dernières heures pour entériner cette opération. La formation lyonnais va entrer dans une nouvelle ère.

Le suspense a pris fin ce lundi. OL Groupe a publié un communiqué pour annoncer la vente du club à la holding américaine Eagle Football, dirigé par John Textor. Désormais actionnaire majoritaire, l'homme d'affaires américain prendra, peu à peu, la place de Jean-Michel Aulas à la tête du club. Dans un entretien accordé au site de l'OL, Textor s'est prononcé sur cette vente.

🚨 Une nouvelle histoire débute aujourd'hui 🔴🔵OL Groupe a le plaisir de confirmer que la réalisation des opérations avec Eagle Football a maintenant eu lieu — Olympique Lyonnais (@OL) December 19, 2022

« Aujourd’hui représente un nouveau commencement pour l’Olympique Lyonnais »

« Aujourd’hui représente un nouveau commencement pour l’Olympique Lyonnais. Après quatre mois de négociations constructives marqués par une entente commune avec Jean-Michel Aulas et tous nos partenaires, nous sommes fiers d’aboutir à cet accord exceptionnel. Il fera date dans l’histoire du développement du football européen, mais aussi international grâce au regroupement au sein de la même structure, Eagle Football, de nos intérêts dans des clubs de football riches de leur culture et de leur expérience acquise depuis des décennies : l’Olympique Lyonnais, Crystal Palace, Botafogo et le RWD Molenbeek » a déclaré Textor.

Aulas reste président, pour l'instant

Il s'est en suite prononcé sur sa relation avec Jean-Michel Aulas, mais aussi sur l'avenir de ce personnage historique du championnat français. « Les conditions sont donc réunies pour que nous puissions travailler ensemble, avec Jean-Michel, sur les questions sportives, d’organisation et d’infrastructure. Il gardera la présidence opérationnelle d'Olympique Lyonnais pendant au moins trois ans et restera entouré de son équipe. Nous réfléchissons déjà ensemble sur la manière dont nous pourrons renforcer notre stratégie visant à retrouver les plus hautes ambitions en matière de football pour nos équipes féminines et masculines, mais aussi pour vous, supporters, dont nous valorisons infiniment les attentes » a déclaré Textor, qui donne rendez-vous aux supporters.

