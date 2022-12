Transferts - PSG : Un coup en or d’Al-Khelaïfi se corse sur le mercato

Thomas Bourseau

Ayant confirmé toutes les promesses placées en lui lors du Mondial au Qatar, Jude Bellingham a fait gonfler sa cote sur le marché des transferts. À présent, le PSG serait contraint de se frotter à un énième cador européen : Manchester United.

En marge du prochain mercato estival, Jude Bellingham pourrait suivre les traces d’Erling Braut Haaland et de Jadon Sancho qui ont quitté le Borussia Dortmund en 2022 et en 2021 pour rejoindre Manchester City et Manchester United. Le milieu de terrain de 19 ans dispose d’une belle cote sur le marché des transferts et notamment au PSG comme le président Nasser Al-Khelaïfi l’a souligné pour Sky Sports pendant le Mondial.

Manchester United s’est invité à la fête pour Jude Bellingham

Hormis le PSG, le Real Madrid et Liverpool, il semblerait que Jude Bellingham puisse être à l’origine d’une nouvelle bataille sur le marché des transferts entre les deux rivaux territoriaux que sont Manchester United et Manchester City. D’après The Manchester Evening News , les Red Devils seraient prêts à formuler une offre de transfert au Borussia Dortmund si la porte s’ouvrait pour une éventuelle négociation.

Mercato - PSG : Skriniar reçoit un appel du pied pour son transfert https://t.co/wzpAZ8YsVx pic.twitter.com/13F9ClzIIN — le10sport (@le10sport) December 19, 2022

Ten Hag garde un oeil avisé sur Bellingham