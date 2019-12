Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Juninho tente le coup pour Giroud !

En quête de renforts offensifs afin de combler les blessures de Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde, l'OL se pencherait sur la situation d'Olivier Giroud, qui joue peu à Chelsea.