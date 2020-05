Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Jean-Michel Aulas s’inquiète !

Publié le 8 mai 2020 à 10h20 par La rédaction

Alors que l’Olympique Lyonnais n’est pour l’instant pas qualifié pour une compétition européenne, le président de l’OL Jean-Michel Aulas s’inquiète pour le prochain mercato estival.