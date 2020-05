Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une réunion au sommet dans le dossier Rakitic ?

Publié le 8 mai 2020 à 9h30 par A.D.

En fin de contrat à l'issue de la saison 2020-2021, Ivan Rakitic pourrait quitter le Barça cet été. Une réunion serait déjà programmée entre le clan du joueur et le club catalan pour sceller son avenir.

Ivan Rakitic devrait rencontrer sa direction lorsque la saison sera terminée. Lors des dernières fenêtres de transferts, l'avenir du Croate n'a eu de cesse d'être remis en question. Alors que son contrat se terminera en juin 2021, Ivan Rakitic serait plus que jamais sur le départ cet été. L'ancien du FC Séville aurait d'ailleurs déjà programmé une rencontre avec la direction du FC Barcelone pour évoquer son avenir.

Une rencontre programmée à la fin de saison ?