Foot - Mercato - OGC Nice

Mercato - OGC Nice : L'OL prêt à plomber les plans de Galtier avec Savanier ?

Publié le 3 mai 2022 à 21h27 par La rédaction

Comme annoncé par le 10Sport.com, l'OGC Nice suit les prestations de Téji Savanier, qui s'interroge sur son avenir à Montpellier. Mais le club azuréen va devoir affronter la concurrence de l'OL dans ce dossier.