Mercato : Galtier réclame des garanties à l'OGC Nice !

Publié le 13 mai 2022 à 10h05 par La rédaction mis à jour le 13 mai 2022 à 10h11

Malgré la possibilité de se qualifier en Coupe d’Europe pour la saison prochaine avec l’OGC Nice, Christophe Galtier n’est pas sûr de rester sur le banc niçois.