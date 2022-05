Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Christophe Galtier veut un attaquant de Dupraz !

Publié le 13 mai 2022 à 2h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Toujours aussi indispensable sur le front de l’attaque de l’ASSE, Denis Bouanga figure sur les tablettes de plusieurs écuries de Ligue 1 en vue du mercato, dont l’OGC Nice d’un certain Christophe Galtier.

Du haut de ses 27 ans et alors qu’il n’a plus qu’une seule année de contrat avec l’ASSE, Denis Bouanga semble déjà tout indiqué au départ cet été ! L’attaquant gabonais, auteur de 9 buts et 5 passes décisives cette saison en Ligue 1, a récemment été annoncé dans le viseur du LOSC pour cet été, et le10sport.com est en mesure de vous confirmer cet intérêt. Mais les Dogues ne sont pas seuls sur Bouanga…

L’OGC Nice débarque pour Bouanga

En effet, comme le10port.com vous l’a révélé en exclusivité jeudi, l’OGC Nice, dirigé par Christophe Galtier, a également décidé de bouger pour Denis Bouanga en prenant dernièrement des renseignement très concrets pour un transfert de l’attaquant gabonais de l’ASSE cet été. Les Verts réclamaient il y a un an 20M€ pour laisser filer Bouanga, ciblé à l’époque par l’OM et le Stade Rennais, mais ce montant devrait être largement revu à la baisse cet été.