Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a une ouverture pour cette star de Guardiola !

Publié le 13 mai 2022 à 1h30 par Pierrick Levallet

Avec l'arrivée d'Erling Haaland, Manchester City pourrait bien pousser Raheem Sterling vers la sortie. De son côté, le FC Barcelone pourrait en profiter afin de se jeter sur l'occasion de recruter l'international anglais cet été.

À l’approche du mercato estival, Manchester City a déjà frappé un énorme coup sur le marché des transferts en officialisant l’arrivée d’Erling Haaland. Cependant, le recrutement du Norvégien pourrait bien faire quelques victimes chez les Citizens . En effet, Foot Mercato a révélé ce mercredi que Gabriel Jesus et Raheem Sterling pourraient être poussés vers la sortie, et le FC Barcelone pourrait bien en profiter. D’ailleurs, Joan Laporta pourrait avoir une ouverture pour l’international anglais.

Pas de décision avant la trêve internationale pour Sterling, mais une prolongation ne se profilerait pas