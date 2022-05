Foot - Mercato

Mercato : Le remplaçant d’Haaland recruté pour 35M€ ?

Publié le 12 mai 2022 à 13h55 par La rédaction mis à jour le 12 mai 2022 à 14h04

Après le départ d’Erling Haaland à Manchester City, le Borussia Dortmund, qui a déjà recruté l’attaquant Karim Adeyemi (RB Salzbourg), pourrait bien s’offrir un autre buteur, en la personne de Sébastien Haller.