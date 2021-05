Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Officiel : Zinédine Zidane quitte le Real Madrid !

Publié le 27 mai 2021 à 12h13 par La rédaction mis à jour le 27 mai 2021 à 12h17

Le Real Madrid a officialisé le départ de Zinédine Zidane, arrivé au sein du club espagnol en tant que joueur en 2001