Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Galtier vers Naples ? La réponse !

Publié le 27 mai 2021 à 11h40 par La rédaction

Après avoir annoncé son départ du LOSC, Christophe Galtier va devoir trouver un nouveau point de chute. Si son nom a été évoqué en Italie du côté de Naples, il semblerait que cette piste soit en train de se refermer.