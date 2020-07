Foot - Mercato - OGC Nice

Mercato - Officiel : L'OGC Nice s'offre un nouveau joli coup !

Publié le 1 juillet 2020 à 18h50 par La rédaction mis à jour le 1 juillet 2020 à 18h53

Déjà très actif sur le marché des transferts, l'OGC Nice a officialisé l'arrivée d'Amine Gouiri, jeune attaquant qui débarque de l'OL.

Et de cinq ! Hypercatif depuis l'ouverture du mercato, l'OGC Nice vient d'annoncer l'arrivée d'Amine Gouiri (20 ans) en provenance de l'OL. « L’Olympique Lyonnais et l’OGC Nice sont tombés d’accord pour le transfert du jeune attaquant Amine Gouiri (20 ans) », explique le communiqué officiel des Aiglons, tandis que celui des Gones, cotés en bourse, dévoile les chiffres de la transaction : « L’Olympique Lyonnais informe du transfert d’Amine Gouiri à l’OGC Nice pour un montant de 7 M€ auquel pourra s’ajouter un intéressement de 15% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert . » Après Bambu, Flavius Daniliuc, Hassane Kamara et Morgan Schneiderlin, l'OGC Nice tient donc déjà sa cinquième recrue estivale !