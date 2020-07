Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un gardien pose sa candidature pour remplacer Courtois !

Publié le 1 juillet 2020 à 16h00 par La rédaction

Libre de tout contrat après deux années très compliquées du côté de Burnley, Joe Hart se voit tout de même très bien prendre la place d’un certain Thibaut Courtois au Real Madrid...

En ce premier juillet 2020, Joe Hart est actuellement sans club. A 33 ans, le portier anglais vit des moments difficiles depuis son départ de Manchester City pour Burnley le 7 août dernier. Après avoir enchaîné un prêt à Torino puis un autre à West Ham, Joe Hart s’est effectivement engagé avec les Clarets pour retrouver des couleurs. Une aventure qui s’est très mal terminée puisque le club anglais a décidé de ne pas prolonger son contrat. Dans une situation très compliquée, Joe Hart se voit tout de même bien jouer pour le Real Madrid...

« Le Real Madrid m'appellera pour prendre la place de Courtois »