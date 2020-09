Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Officiel : Havertz débarque à Chelsea !

Publié le 4 septembre 2020 à 21h10 par La rédaction mis à jour le 4 septembre 2020 à 21h20

Kai Havertz, international allemand du Bayer Leverkusen, s’est officiellement engagé en faveur de Chelsea.