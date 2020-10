Mercato - Officiel : Aït-Nouri a trouvé son nouveau club !

Foot - Mercato

Alors que son départ d'Angers avait été confirmé par le club, Rayan Aït-Nouri s'est engagé à Wolverhampton.

En lice pour accueillir Rayan Aït-Nouri comme vous l'avait annoncé le 10 Sport, Wolverhampton a officialisé ce dimanche soir l'arrivée du latéral gauche français. Représenté par Jorge Mendes, Aït-Nouri est prêté une saison avec option d'achat par le SCO d'Angers et portera le numéro 7 dans sa nouvelle équipe.

Wolves complete the signing of Rayan Aït-Nouri from @AngersSCO.