Foot - Mercato - OGC Nice

Mercato - OGC Nice : Un prétendant de moins Götze

Publié le 5 mai 2020 à 11h20 par La rédaction

Courtisé par l’OGC Nice, Mario Götze est en fin de contrat en juin prochain du côté du Borussia Dortmund. Et il aurait d’ores et déjà refusé une offre du côté de l’Italie…