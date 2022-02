Foot - Mercato - PSG

Mercato : Neymar, Mbappé... Le PSG n'a jamais tremblé face au fair-play financier !

Publié le 21 février 2022 à 3h30 par A.M.

Ancien président de la chambre d’instruction du Fair-play financier, Yves Leterme assure que le PSG travaille très bien et n'a jamais été menacé par une sanction malgré ses dépenses.

Depuis l'arrivée de QSI, le PSG a multiplié les recrutements d'envergure. Toutefois, le mercato 2017 restera sans aucun doute celui de toutes les folies. Et pour cause le club de la capitale bat largement le record du plus gros transfert de l'histoire du football en faisant sauter la clause libératoire de Neymar fixée à 222M€. Mais le PSG ne s'arrête pas en si bon chemin et veut absolument s'attacher les services de Kylian Mbappé, nouveau prodige du foot français. Et c'est chose faite le 31 août 2017. Le PSG tombe d'accord avec l'AS Monaco sur la base d'un prêt avec une obligation d'achat estimée à 180M€, bonus compris. De telles dépenses ont suscité des critiques, mais Yves Leterme, ancien président de la chambre d’instruction du Fair-play financier, assure que le PSG a respecté les règles.

«Le retour sur investissement est énorme»