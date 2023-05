Mercato : Mourinho prêt à torpiller les plans du PSG

Axel Cornic

Moins d’un an après son arrivée Christophe Galtier est déjà annoncé sur le départ et plusieurs noms sont évoqués pour le remplacer, avec notamment José Mourinho. Selon nos informations il n’y a pour le moment eu aucun rapprochement avec le Paris Saint-Germain, ce qui est confirmé par la presse italienne ce mardi, qui annonce d’ailleurs que le Special One pourrait venir mettre des bâtons dans les roues de Luis Campos sur le mercato.

L’avenir du PSG fait couler beaucoup d’encre en ce moment, avec le mercato estival qui s’annonce une nouvelle fois agité. Personne n’est à l’abri et certains annoncent même le départ de Christophe Galtier, victime des résultats catastrophiques de son équipe depuis le début d’année 2023.

Messi choque le PSG, le Qatar prend une énorme décision https://t.co/uMKnKtQj8c pic.twitter.com/dRjcHcdk5z — le10sport (@le10sport) May 9, 2023

Mourinho ne pense qu’à la Roma

C’est le cas de RMC Sport , qui a récemment parlé d’un rapprochement entre le PSG et José Mourinho, fortement lié à Luis Campos. Sur le10sport.com nous vous avons toutefois révélé qu’il n’y a aucune discussion avec le Portugais pour le moment, puisque Galtier devrait rester l’entraineur du club de la capitale sauf coup de théâtre.

Et pourrait chiper Ndicka au PSG