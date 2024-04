Mercato : Messi dit oui à Barcelone, la folle révélation

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Patron de Médiapro, Jaume Roures a lâché une information qui pourrait faire parler en Catalogne. A en croire ce proche de Joan Laporta, Lionel Messi était prêt à prolonger son contrat au Barça il y a trois ans. Les deux parties semblaient sur la même longueur d'onde avant que le deal ne capote. Aujourd'hui, le contact serait, de nouveau, rompu.

Parti à l'Inter Miami l'été dernier, Lionel Messi pensait ne jamais quitter le FC Barcelone. Mais faute d'accord, l'international argentin avait été contraint de quitter la Catalogne. Pourtant, les deux parties étaient tout proches d'un accord comme l'a indiqué Jaume Roures, patron de Médiapro et proche de la direction du Barça.

PSG : Le clan Mbappé a choisi l’Algérie pour cet été ! https://t.co/sOjvnE2Q5V pic.twitter.com/7YczjWW3eq — le10sport (@le10sport) April 15, 2024

« Le contrat a été accepté et rédigé »

« J'ai participé à plusieurs réunions et lors de l'une d'elles, le contrat était sur la table pour que Messi renouvelle avec le Barça. Le contrat a été accepté et rédigé par les deux parties. Ils prévoyaient même d'aller à Miami pour le signer avant son retour » a-t-il confié à Carrusel Deportivo.

Echec pour la prolongation de Messi, les raisons dévoilées