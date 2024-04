Mercato : Le PSG est fixé pour cet énorme crack !

Alexis Brunet

Avec le départ à venir de Kylian Mbappé, le PSG va chercher à se renforcer en attaque. De nombreux joueurs sont cités dans le viseur parisien, et notamment Florian Wirtz. Le jeune allemand brille de mille feux avec le Bayer Leverkusen, mais il ne devrait pas bouger du club allemand, qui ne veut pas se faire dépouiller.

Alors que le PSG a longtemps cherché à recruter des grandes stars internationales, le club de la capitale a dernièrement décidé de changer de stratégie. Les dirigeants parisiens veulent maintenant miser sur des jeunes joueurs très prometteurs.

Le PSG vise Florian Wirtz mais...

Luis Campos pense notamment à Florian Wirtz pour venir renforcer l'attaque du PSG. Problème, selon le journaliste Fabrizio Romano, qui s'est exprimé pour Caught Offside , le Bayer Leverkusen n'a pas l'intention de se séparer de son crack cet été. « Il y a eu, sans surprise, de nombreuses rumeurs selon lesquelles Leverkusen se ferait débaucher ses meilleurs joueurs. Je crois savoir que Leverkusen pourrait vendre un joueur, cela pourrait arriver, mais je ne les vois pas en vendre plus d'un. Xabi Alonso a décidé de rester parce que le club le soutiendra sur le marché et il est essentiel de conserver l'essentiel de ce groupe, donc je m'attends à ce qu'il y ait au maximum un joueur de haut niveau qui parte, mais pas Florian Wirtz. »

PSG : La réponse inattendue de Barcelone à Luis Enrique https://t.co/aIkvrUILSQ pic.twitter.com/vG8B2r4ULf — le10sport (@le10sport) April 15, 2024

Wirtz brille avec le Bayer Leverkusen

Le Bayer Leverkusen vient tout juste d'être titré champion d'Allemagne, pour la première fois de son histoire, et Florian Wirtz n'est pas étranger à cela. Le crack allemand brille depuis le début de saison, et il impressionne l'Europe entière. En 41 matches toutes compétitions confondues, le milieu offensif a déjà inscrit 17 buts, et il a également distillé 18 passes décisives. Avec des statistiques pareilles, Florian Wirtz sera à coup sûr le leader de l'équipe d'Allemagne, lors de l'Euro qui aura lieu cet été.