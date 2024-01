Mercato - Mbappé : Nouvel argument de poids pour le PSG ?

Thibault Morlain

A l’été 2024, Thierry Henry mènera l’équipe de France aux Jeux Olympiques avec l’objectif d’aller chercher une médaille d’or à domicile. L’une des questions est d’ailleurs de savoir si Kylian Mbappé sera de la partie ou non. Alors que le joueur du PSG a déjà exprimé sa volonté de jouer les JO, le dernier mot reviendra à son club. Et à Paris, les feux seraient déjà au vert.

Ce n’est pas un secret, Kylian Mbappé veut participer aux Jeux Olympiques avec l’équipe de France. Il l’a d’ailleurs encore répété lors de l’émission Envoyé Spécial : « Faire partie des JO à Paris, c’est les 100 ans, ça représente tellement pour moi. De me dire que je vais participer aux JO avec la France, ça serait une opportunité extraordinaire et même un rêve. Les JO ça fait rêver. C’est jouable ? Ça ne dépend pas de moi. J’ai déjà dit que ça ne dépendait pas de moi et je pense que je suis arrivé à un âge où je ne veux plus forcer les choses. Tout le monde sait que je veux jouer les JO mais si mon club ne veut pas, je comprendrais. J’ai la maturité de comprendre les deux parties ».

Le PSG laissera Mbappé jouer les JO

Mais comme l’a bien souligné Kylian Mbappé, le dernier mot reviendra à son club. Le fait est que pour le moment, on ne sait pas où jouera l’international français la saison prochaine. S’il est aujourd’hui au PSG, rien ne dit qu’il le sera encore à l’été étant donné qu’il est en fin de contrat. Il n’empêche que Paris cherche à prolonger Mbappé et les JO pourraient être un élément décisif. D’ailleurs, le club de la capitale pourrait avoir un argument de taille puisque selon les informations de Ben Jacobs, le PSG serait à ce jour la seule formation ayant promis Kylian Mbappé qu’il disputerait les Jeux Olympiques.

Un salaire de 100M€ à Paris ?

En plus de cet argument concernant les Jeux Olympiques, le PSG peut aussi compter sur sa puissance financière. Encore une fois, le club de la capitale pourrait couvrir d’or Kylian Mbappé. Pour son nouveau contrat, l’international français se verrait notamment promettre un salaire annuel de 100M€. Tout cela suffira-t-il à convaincre Mbappé de signer un nouveau contrat avec le PSG ?