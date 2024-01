Mercato - PSG : Une folie à 100M€ pour garder Mbappé ?

La rédaction

Comme en 2022, le PSG espère empêcher le départ libre et ainsi prolonger Kylian Mbappé. L’objectif du club de la capitale sera donc de trouver les bons arguments pour convaincre le Français, aujourd’hui en position de force. Cela pourrait notamment passer par un énorme salaire accordé à Mbappé. Selon les derniers échos, il est notamment question de 100M€ par saison. Le PSG doit-il faire cette folie ?

Aujourd’hui, Kylian Mbappé est bien un joueur du PSG, mais le problème est que son contrat expire à l’issue de la saison. Ayant refusé d’activer son option pour prolonger jusqu’en 2025, le Français a jeté un énorme froid sur son avenir à Paris. Il n’en fallait alors pas plus pour qu’on relance le feuilleton de son arrivée au Real Madrid. Florentino Pérez pourrait enfin accueillir Mbappé, mais le PSG n’a pas encore dit son dernier mot. Le club de la capitale refuse de baisser les bras et va tout faire pour tenter de convaincre Kylian Mbappé de signer un nouveau contrat à Paris.

Mercato - PSG : Mbappé a fait une promesse à Al-Khelaïfi https://t.co/nwlQMGROPy pic.twitter.com/RwTA7pIz0v — le10sport (@le10sport) January 23, 2024

« Ce qui est proposé à Mbappé par le PSG, c'est hallucinant »

Forcément, avec le Qatar, l’un des grands arguments du PSG concerne l’aspect financier. Et pour Kylian Mbappé, le club de la capitale pourrait à nouveau faire des folies dans les semaines à venir. A ce propos, Daniel Riolo avait d’ailleurs fait une grande annonce : « On a d'un côté une offre pour qu'il prolonge qui est la Rome antique, la Grèce antique, et les pyramides d'Egypte données à un joueur. Un truc sur lequel aucun club ne pourra jamais s’aligner. Franchement c'est un truc incroyable (...) Ce qui est proposé à Mbappé par le PSG, c'est hallucinant ».

« Paris lui a proposé 400M€ pour quatre ans »