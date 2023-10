Mercato : Mbappé bloque les projets du PSG

Axel Cornic

S’il a été réintégré après un été agité, Kylian Mbappé n’a toujours pas donné de réponse concrète concernant son avenir. Son contrat se termine en effet dans seulement quelques mois et sans une prolongation il pourrait donc quitter libre le Paris Saint-Germain... qui aurait déjà une idée en tête pour le remplacer.

Au PSG on assure que le feuilleton de l’été est terminé, mais Kylian Mbappé n’a pas prolongé son contrat et un départ libre en juin 2024 reste un scénario plus que probable. Certains médias assurent d’ailleurs que le Français aurait d’ores et déjà un accord pour rejoindre le Real Madrid.

Osimhen au PSG ?

En attendant, les Parisiens ne souhaitent pas se faire prendre par surprise en cas de départ de leur star et auraient déjà un successeur dans le viseur. Il s’agirait de Victor Osimhen, qui était déjà suivi de près par Luis Campos lors du dernier mercato estival. Les deux se connaissent très bien, puisque le boss du PSG avait recruté le joueur au LOSC par le passé.

Il faudra avant résoudre le problème Mbappé