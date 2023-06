Mercato : Mbappé a trahi le PSG

Hugo Chirossel

Après avoir informé le PSG lundi dernier de son intention de ne pas activer la clause de son contrat, Kylian Mbappé est sorti du silence mardi via un communiqué transmis à l’AFP. L’international français a réaffirmé sa volonté de ne pas lever l’option de son bail et a également assuré n’avoir jamais discuté d’une prolongation avec les dirigeants parisiens. Pourtant, ces derniers affirmeraient le contraire.

La nouvelle a eu l’effet d’une bombe. Alors qu’il avait jusqu’au 31 juillet pour arrêter sa décision, Kylian Mbappé a informé le PSG lundi dernier via un courrier qu’il ne comptait pas lever l’option de son contrat, qui lui permettrait d’être lié au club de la capitale jusqu’en juin 2025. Dans la situation actuelle, l’international français pourrait quitter le club libre à la fin de la saison prochaine. Face aux rumeurs au sujet de son avenir, Kylian Mbappé a ensuite décidé de sortir du silence mardi, dans un communiqué transmis à l’ AFP .

Mbappé sort du silence via un communiqué

« Kylian Mbappé et son entourage affirment n’avoir jamais discuté à nouveau avec le club de ce point durant l’année, excepté, il y a 15 jours pour annoncer l’envoi du courrier. Aucune éventuelle nouvelle prolongation n’a, par ailleurs, été évoquée. Après avoir déjà affirmé publiquement ces dernières semaines qu’il sera Parisien la saison prochaine, Kylian Mbappé n’a pas demandé son départ cet été, mais a juste confirmé au club la non-activation de son année supplémentaire », indique le communiqué de Kylian Mbappé.

Le PSG assure avoir discuté d’une prolongation avec Mbappé