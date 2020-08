Foot - Mercato

Mercato : Manchester City, PSG… L’UEFA, un frein pour le dans le feuilleton Messi ?

Publié le 29 août 2020 à 17h30 par Th.B.

Le FC Barcelone serait susceptible de perdre Lionel Messi cet été, le joueur ayant transmis à ses dirigeants sa volonté d’aller voir ailleurs. Et alors que Manchester City et le PSG semblent être sur les rangs afin d’accueillir La Pulga, l’UEFA pourrait bien compliquer les plans des deux cadors européens avec Messi.

C’était la grosse bombe de cette semaine. Par burofax, Lionel Messi a communiqué à la direction du FC Barcelone sa volonté d’aller voir ailleurs. De là est parti un raz de marée d’informations concernant l’avenir de La Pulga. De ses potentielles destinations avec une réunion avec Pep Guardiola à Manchester City ou Neymar au PSG sans oublier une première avec Cristiano Ronaldo à la Juventus en passant par les difficultés de son départ alors que sa clause lui permettant de rompre de manière unilatérale son contrat aurait expirée. En omettant pas les témoignages d’acteurs majeurs du football européen… Tout le monde ne parle que de Lionel Messi. Mais au vu de son âge (33 ans) et de son salaire mirobolant, les courtisans du capitaine du FC Barcelone peuvent-ils réellement s’attacher ses services alors que le Fair-Play financier est toujours en vigueur ?

Manchester City, une enveloppe à 170M€, mais l’UEFA rôde

Le Parisien a fait un point sur le dossier Lionel Messi ainsi que sur les intérêts du PSG et de Manchester City. Après avoir été relaxé par le Tribunal Arbitral du Sport alors que l’UEFA avait sanctionné le club anglais par une interdiction de participation aux deux prochaines campagnes européennes, City avait directement l’intention de dépenser sur le marché selon Le Parisien , disposant au minimum d’une belle enveloppe de 170M€. Plusieurs joueurs sont déjà arrivés comme Nathan Aké et Ferran Torres, mais Lionel Messi pourrait sublimer ce mercato des Skyblues . Néanmoins, le Fair-Play Financier limiterait la marge de manoeuvre du club anglais. « La principale contrainte dans cette négociation, c'est le fair-play financier. Sinon, Manchester City et le PSG s'en donneraient à cœur joie. En Angleterre comme en France, il va falloir sortir entre 100 et 120 millions d'euros (M€), au minimum, rien que pour assurer le salaire. Il faudra ruser. Le fait pour City d'être un club mondialisé peut l'aider. Avec sa franchise américaine (NDLR : le club de New York City), il y a peut-être la possibilité d'étaler le salaire sur plusieurs années… ». Voici le message que Luc Arrondel, l'économiste chercheur au CNRS a divulgué au quotidien de la capitale. Mais avec ses profits supérieurs à 11M€ sur les deux dernières années selon Swiss Ramble , Manchester City peut se mettre à rêver même si cette opération s’annonce d’ores et déjà dangereuse vis-à-vis du Fair-Play financier. Du côté du PSG, la situation ne serait pas aussi positive pour une arrivée de Messi.

Ce qu’il en est du côté du PSG